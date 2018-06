Anzeige

Ostfildern (pol)Mit leichten Verletzungen sind eine 46-jährige Motorradfahrerin und deren 17 Jahre alte Mitfahrerin nach einem Sturz am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 16.30 Uhr bog die Bikerin von der Kreuzbrunnenstraße nach links in die Niemöllerstraße ab und geriet dabei aus noch ungeklärter Ursache gegen den Bordstein. Die Frau verlor die Herrschaft über ihre Yamaha und kam zu Fall. Laut Polizei entstand an der Maschine ein Schaden von zirka 2.000 Euro.