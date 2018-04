Anzeige

Deizisau (pol) Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990- 0 Zeugen und mögliche Geschädigte einer Trunkenheitsfahrt mit mehreren Verkehrsunfällen, die ein 44-Jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag verursacht hat. Der Mann fiel erstmals gegen 1.45 Uhr in der Olgastraße einer Zeugin auf, als er mit seinem Nissan Geländewagen auf Höhe der Kreissparkasse eine Straßenlaterne beschädigte und im Anschluss unerlaubt in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neckarstraße davonfuhr. Nachdem die Zeugin die Polizei verständigt hatte, stellten die Beamten in der Folge noch weitere Unfallstellen fest. Demnach setzte der Unfallfahrer seine Fahrt in die Esslinger Straße fort, wo er den Kreisverkehr an der Anschlussstelle zur B10 geradeaus in Richtung Denkendorf komplett überfuhr. Erst mehrere hundert Meter weiter, nach der Einmündung des Schießhauswegs, kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und bleib im Grünstreifen zwischen Esslinger Straße und B10 stehen. Dort konnten die Polizeibeamten den verletzten 44-Jährigen schließlich bei seinem Fahrzeug antreffen. Am Nissan entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Beschädigungen, die der Fahrer an fremdem Eigentum angerichtet hatte, werden mit selber Höhe beziffert. Der 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, wo er sich außer der Behandlung seiner Verletzungen noch einer Blutentnahme unterziehen musste. Er bei der Staatsanwaltschaft wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort angezeigt.