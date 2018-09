Anzeige

Wendlingen (pol)Wegen Trunkenheit im Verkehr und Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 36-jährigen Wendlinger. Der Mann war am Montagabend, gegen 20.15 Uhr, einer Polizeistreife aufgefallen, weil er mit seinem Motorroller von der Bahnhofstraße kommend, auf die Römerbrücke aufgefahren war. Dabei war er laut Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und fuhr in einem so großen Bogen in Richtung Köngen, dass er auf die Gegenfahrbahn kam. Ein entgegenkommender Pkw musste dadurch scharf abbremsen, um eine Kollision mit dem Roller zu vermeiden. Eine anschließende Kontrolle seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 0,5 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Heimweg zu Fuß antreten, berichtet die Polizei. Ob er überhaupt im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für seinen Roller ist, wird derzeit noch ermittelt. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun nach Zeugen, denen der Rollerfahrer durch seine unsichere Fahrweise möglicherweise zuvor schon aufgefallen ist. Insbesondere wird auch der Fahrer des noch unbekannten Pkw gesucht, der auf der Römerbrücke wegen des entgegenkommenden Rollers bremsen musste. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0.