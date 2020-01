Betrunkener Motorroller-Fahrer muss Führerschein abgeben





Ein junger Mann fiel auf seinem Roller auf, weil er seinen Helm am Arm hängen hatte

Eine Polizei-Streife in Esslingen hielt am Mittwoch einen Rollerfahrer ohne Helm an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Mann hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut.