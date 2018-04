Anzeige

Nürtingen (red) - Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der B 313 in Höhe der Anschlussstelle Wendlingen ereignet hat, sucht das Revier Nürtingen. Der Polizei zufolge war ein 33-Jähriger gegen 22.45 Uhr mit seinem blauen Opel Astra auf der linken Spur der B 313 in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen überholte er einen auf der rechten Spur fahrenden, silbernen Fiat Panda eines 24-Jährigen. Im Verlauf des Überholvorganges kam der Opel zu weit nach rechts, touchierte den Fiat und fuhr zunächst einfach weiter. An der Ampel am Ortsbeginn Nürtingen machte der 24-Jährige den Opel-Fahrer auf den Unfall aufmerksam und man einigte sich, sich an der Bushaltestelle Stuttgarter Straße/Galgenbergstraße zu treffen. Bei dem zunächst ruhigen Gespräch kam es dann zum Streit, weil der 33-Jährige eine Unfallaufnahme durch die Polizei vehement ablehnte und gegenüber dem Fiat-Fahrer sogar handgreiflich wurde.

Der Jüngere bat eine zufällig anwesende Polizeistreife an der gegenüberliegenden Bushaltestelle um Hilfe. Die Beamten stellten fest, dass der 33-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Eine Überprüfung verweigerte er, wurde immer aggressiver, beleidigte die Polizisten und griff dann sogar einen der Beamten an und verletzte ihn. Der Mann wurde überwältigt und gefesselt. Auf der Dienststelle wurde ihm Blut entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Dabei beleidigte und beschimpfte er die Polizeibeamten fortwährend. Erst nachdem er sich wieder beruhigt hatte, konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Er sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Zeugen, die Angaben zu dem vorausgegangen Verkehrsunfall auf der B 313 machen können, werden gebeten, sich unter der Telefon 07022/9224-0 zu melden. Insbesondere wird nach dem Fahrer eines BMW gesucht, der den Unfall möglicherweise beobachtet hat.