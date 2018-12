Anzeige

Frickenhausen (pol)Am frühen Samstagabend gegen 21 Uhr bekam die Polizei Hinweise auf einen Autofahrer, der zwischen dem Ortsteil Tischardt und Frickenhausen immer wieder auf die Gegenfahrbahn kommt und es lediglich wegen aufmerksamen Autofahrern noch zu keinem Frontalzusammenstoß kam.

An der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße/Bettlinger Weg fuhr der auffällige Fahrer über eine Verkehrsinsel, woraufhin der Reifen platzte. Obwohl mehrere Verkehrsteilnehmer versuchten, den Fahrer an seiner Weiterfahrt zu hindern, setzte dieser seine Fahrt auf der Felge fort.

In der Steinengrabenstraße beschleunigte er sein Fahrzeug, nachdem ihm eine Streifenbesatzung entgegenkam. Nach kurzer Hinterherfahrt konnte der Fahrer in der Metzinger-/Hessestraße gestoppt werden.

Am Steuer konnte eine männliche 35-jährige Person festgestellt werden. Diese war offensichtlich alkoholisiert, sagt die Polizei. Auf dem Weg zur Dienststelle spuckte der 35-Jährige einem 30-jährigen Beamten mitten in das Gesicht. Beim Polizeirevier Nürtingen musste sich der alkoholisierte Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz am Pkw bereits abgelaufen war.

Zum gleichen Zeitpunkt erstattete ein 36-Jähriger beim Polizeirevier Nürtingen Anzeige wegen Unterschlagung eines Pkws Mercedes-Benz. Wie sich sehr schnell herausstellte, wird sich auch für diese Tat der 35-Jährige verantworten müssen. Der Schlüssel für dieses Fahrzeug konnte bei ihm aufgefunden werden. Den Standort des Fahrzeuges wollte der 35-Jährige allerdings nicht preisgeben. Ob der 35-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird derzeit noch geprüft.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird sich der 35-Jährige wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.