Anzeige

Deizisau (pol)Eine betrunkene, 73-jährige Frau ist mit ihrem Mini am Freitagmorgen in Deizisau in einen Renault gekracht. Die Mini-Fahrerin bog Polizeiangaben zufolge um circa 8.30 Uhr von der Gutenbergstraße in die Olgastraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 26-jährigen Renault-Fahrers von rechts und fuhr ihm in die Seite. Der Renault-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest bei der Seniorin ergab zwei Promille, nach der Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein abgeben. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Da es zunächst geheißen hatte, ein Fahrer sei eingeklemmt, war die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt.