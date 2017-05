Filderstadt (pol) - Unter Alkoholeinfluss hat eine 40-jährige VW-Fahrerin am Mittwochabend gegen 21 Uhr einen Unfall auf der Nürtinger Straße verursacht. Die Frau war mit ihrem VW Passat in Richtung Bernhausen unterwegs und bog nach links in die Karlstraße ein. Hierbei missachtete sie den Vorgang eines ihr ordnungsgemäß auf der Nürtinger Straße entgegenkommenden 36-jährigen BMW Fahrers und kollidierte mit diesem. Obwohl die Unfallverursacherin den Unfall bemerkt hatte, entfernte sie sich mit ihrem Fahrzeug zunächst von der Unfallstelle, um wenig später mit einem Taxi dorthin zurückzukehren und ihre Beteiligung einzuräumen. Durch die Polizeibeamten, die inzwischen zur Unfallaufnahme hinzugerufen wurden, konnte bei der Unfallverursacherin eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Nach einer Blutentnahme musste diese auch den Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf

25.000 Euro beziffert.

