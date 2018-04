Anzeige

Denkendorf (pol)Von einer Scherenschleiferin ist am Dienstagmorgen eine Denkendorferin um ihr Wechselgeld betrogen worden. Gegen 9.30 Uhr klingelte eine etwa 50 Jahre Unbekannte im Max-Eyth-Weg an der Wohnung der Frau und wollte deren Scheren schleifen. Man wurde sich einig und die Frau übergab der Unbekannten drei Scheren zum Preis von jeweils 20 Euro. Gegen zehn Uhr brachte die Unbekannte die Scheren wieder zurück. Da die Denkendorferin nur zwei 50 Euro Scheine hatte, nahm die Unbekannte beide an sich, mit dem Hinweis, das Restgeld wieder zu bringen. Seitdem fehlt von der Verdächtigen jede Spur. Die unbekannte Frau wird etwa 165 cm groß und korpulent beschrieben. Sie hatte einen langen dunklen Zopf und einen dunklen Teint. Sie soll schwäbisch gesprochen haben. Der Polizeiposten Neuhausen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07158/9516-0 um Hinweise.