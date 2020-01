Berhnausen (pol)Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen Unbekannten, der am Sonntagmittag einen Papiermüllcontainer an der Schule in der La Souterrainer Straße angezündet hat. Gegen 16 Uhr wurde der Brand von einer Lehrerin, die sich im Schulgebäude aufhielt, entdeckt, die sofort die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmierte. Der Brand des Kunststoffcontainers hatte bereits auf vier danebenstehende Container und auf die Hausfassade des Schulgebäudes übergegriffen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Der durch den Brand entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Schule Verdächtiges gesehen haben. Telefon 0711/7091-3.