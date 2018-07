Anzeige

Nürtingen (pol/lh)Zwei 33 und 34 Jahre alte Männer sind nach Polizeiangaben am frühen Donnerstagmorgen von einer Streife des Polizeireviers Nürtingen beim versuchten Diebstahl mehrerer Gartenstühle und eines Fahrrads erwischt worden. Die polizeibekannten Männer fielen der Streife in der Bahnhofstraße auf, wie sie versuchten die Gartenstühle auf dem Gepäckträger des Rads zu transportieren. Bevor die Streife die beiden stark alkoholisierten Männer kontrollieren konnte entledigten sie sich ihrer Beute, in dem sie die Stühle in ein Gebüsch warfen und das Rad einfach liegen ließen. Beide erwartet jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls.