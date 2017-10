Anzeige

Nürtingen-Oberensingen (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung Stuttgarter Straße und Mühlgasse ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahranfänger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Auto auf der Stuttgarter Straße unterwegs, berichtet die Polizei. An der Einmündung zur Mühlgasse wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Wagen, der Vorfahrt hatte. Der F46-jährige Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenkrachten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.