Leinfelden-Echterdingen (pol) - Im Kreuzungsbereich der Echterdinger Straße mit der Flughafenstraße ist es nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von etwa 5000 Euro gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Ein 61-jähriger Pliezhäuser befuhr die Flughafenstraße in Richtung Echterdinger Straße. Vor der Kreuzung hielt er bei Rot an der Wartelinie an. Als die Ampel auf Grün umschaltete, wollte er in die Kreuzung einfahren. Gerade noch rechtzeitig erkannte er einen von links kommenden Pkw mit Leonberger Kennzeichen, der bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein muss und bremste laut Polizei zur Vermeidung einer Kollision ab. Beim Zurückrollen stieß er gegen den dahinterstehenden Audi eines 57-Jährigen aus Leinfelden-Echterdingen. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein braunfarbener Pkw, setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen können sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Nummer 0711/7091-3 melden.