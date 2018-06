Anzeige

Neuhausen/Filder (pol)Die Missachtung des Rotlichts dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge, die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Montagabend auf der L 1202 zwischen Neuhausen und Ostfildern ereignet hat. Ein 58-Jähriger war gegen 23 Uhr mit seinem Toyota Yaris auf der Landesstraße von Neuhausen in Richtung Ostfildern unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An der Einmündung zur BAB 8 in Richtung Stuttgart hielt er zunächst an der roten Ampel an. Plötzlich fuhr er dann trotz immer noch roter Ampel an. Eine entgegenkommende, 57-jährige Fahrerin eines Toyota Avensis, die bei grün nach links in Richtung Autobahn einbiegen wollte, hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren. Beide Autos krachten im Einmündungsbereich so heftig zusammen, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrer blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die 57-Jährige wurde dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt.