Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein 54-jähriger Gast einer Vergnügungseinrichtung in der Dieselstraße wollte zunächst bei der Polizei Anzeige erstatten, da ihm Geld abhandengekommen wäre. Während der Sachverhaltsabklärung, ging der 54-Jährige plötzlich und völlig unvermittelt auf einen 29-jährigen Polizeibeamten los und versuchte diesen in den "Schwitzkasten" zu nehmen. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Einrichtung konnten die Beamten den Angriff abwehren und den 54-Jährigen auf dem Boden fixieren. Im Nachgang stellte sich heraus, dass dem leicht alkoholisiertem 54-Jährigen gar kein Geld abhandengekommen war und es sich hierbei um ein Missverständnis handelte. Da der 54-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe festgesetzt. Die eingesetzten Beamten, sowie der Mitarbeiter der Einrichtung wurden bei dem Angriff nicht verletzt.