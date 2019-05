Wendlingen (pol) Zu einem Baggerbrand sind am Mittwochvormittag die Feuerwehr und die Polizei nach eigener Angabe zu einer Firma in die Boßlerstraße ausgerückt. Ein 22-Jähriger war um 9.15 Uhr mit dem Bagger auf dem Betriebshof am Arbeiten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Fahrzeug in Brand. Die Mitarbeiter versuchten zunächst selbst, mit Feuerlöschern die Flammen zu bekämpfen. Erst der sofort verständigten Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt war, gelang es, rasch den Brand zu löschen. Wie hoch sich der Schaden an dem sieben Jahre alten Bagger beläuft ist noch nicht bekannt.