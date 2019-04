Leinfelden-Echterdingen (pol)Im Zeitraum von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 18.10 Uhr sind in der Echterdinger Hirschstraße insgesamt vier Autos unterschiedlicher Marken erheblich zerkratzt worden. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird von der Polizei auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Einer Anwohnerin war am Samstag gegen 3.00 Uhr eine männliche Person aufgefallen, die am Kofferraum eines geparkten Wagens rüttelte.

Dieser Mann war komplett schwarz gekleidet, hatte dunkle schulterlange gewellte Haare und trug eine Umhängetasche mit sich.

Das Polizeirevier Filderstadt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/70913.