Filderstadt (pol) - Als ein Mann aus dem verkehrsberuhigten Bereich in die Harthäuser Hauptstraße fuhr, übersah er einen von links kommenden 28-jährigen Stuttgarter in seinem Auto und prallte in dessen Beifahrerseite. Hierbei wurde der Fahrerairbag ausgelöst. Durch die seitliche Aufprallwucht verlor der Stuttgarter die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin er nach kurzem Schlingern nach rechts von der Straße abkam und einen Sperrpfosten überfuhr. Hierdurch wurde die Ölwanne aufgerissen und eine grössere Menge Öl trat aus. Um die Fahrbahnreinigung sowie die Absicherung des Bereiches um den beschädigten Sperrpfostens kümmerte sich ein Bauhofmitarbeiter. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden von etwa 19 000 Euro. Da der angefahrene Autofahrer noch an der Unfallstelle über Kopf- und Nackenschmerzen klagte, wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen. Nach erfolgter Erstversorgung war eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus nicht mehr erforderlich