Esslingen (pol) - Ein Pkw ist am Freitagnachmittag in Esslingen ausgebrannt. Ein 54-Jähriger war gegen 13.40 Uhr an der Ecke Hegensberger-/Schorndorfer Straße mit seinem 15 Jahre alten Audi A 4 unterwegs. Auf der Beifahrerseite brach das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defekts aus und löste den Airbag aus. Der Fahrer hielt nach Polizeiangaben daraufhin sofort an. Innerhalb kürzester Zeit stand der Innenraum des Fahrzeugs in Flammen. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten und der Bergung des Autos musste die Hegensberger Straße zwischen der Magdeburger- und der Schorndorfer Straße bis 14.45 Uhr gesperrt werden.