Gaildorf (pol)Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus und zwei Pkws sind am Mittwoch eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt worden. Der Sachschaden wurde ersten Schätzungen zufolge auf 65 000 Euro beziffert. Die Bundesstrasse wurde gesperrt.

Ein 33 Jahre alter VW-Fahrer ist gegen 12.30 Uhr auf der B 298 von Gschwend in Richtung Gaildorf gefahren. An der Abzweigung nach Honkling fuhr er auf einen vorausfahrenden Ford eines 49-Jaehrigen auf, der an der Einmündung angehalten hatte. Durch den Aufprall wurde der VW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus.

Der 33-Jährige sowie der 54 Jahre alte Fahrer des Linienbusses mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Fords erlitt leichtere Verletzungen. Im Linienbus waren zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. An allen drei Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am VW wurde auf 20 000 Euro, am Ford auf circa 15 000 Euro und an dem Linienbus auf circa 30 000 Euro beziffert.

Bei dem Unfall waren mehrere Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Gaildorf, die Strassenmeisterstelle und die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen im Einsatz. Die B 298 wurde voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Reinigung der Fahrbahn, die durch Betriebsstoffe stark verschmutzt wurde, musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden.