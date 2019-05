Filderstadt (pol) Noch unklar sind der Polizei die Hintergründe einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, in Bernhausen. Zwei Gruppen von jeweils sieben bis zehn Jugendlichen, zwischen denen es schon früher zu Streitigkeiten gekommen sein soll, trafen den Ermittlungen zufolge beim Dr. Peter-Bümlein-Platz aufeinander. Um eine Konfrontation zu vermeiden, suchten einige Jugendliche das Weite. Ein 16-Jähriger wurde jedoch von mehreren Kontrahenten festgehalten und geschlagen, bevor er schließlich leicht verletzt in ein nahegelegenes Ladengeschäft flüchten konnte.

Die Schläger verschwanden schließlich in Richtung Nürtinger Straße. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.