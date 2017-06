Filderstadt (pol) - Am Freitag um 15.15 Uhr ist es auf der K1223 zwischen Bonlanden und Harthausen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen igekommen wie die Polizei berichtet. Ein 18-jähriger Autofahrer war in Richtung Harthausen unterwegs und wollte nach links abbiegen, musste aber wegen des Gegenverkehrs zunächst stoppen. Der nachfolgende 23-jährige Fahrer bemerkte das Abbremsen und hielt hinter dem 18-Jährigen an. Ein 38-Jähriger, der hinter den beiden gefahren war, erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf das zweite Auto auf, das durch die Wucht des Aufpralls auf den vordersten Wagen des 18-Jährigen geschoben wurde. Der 38-jährige Auffahrer verletzte sich leicht. Ersten Schätzungen zufolge enstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

