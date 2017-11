Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der Neuhauser Straße ereignet hat. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war laut Polizei gegen 18.30 Uhr auf der Neuhauser Straße in Richtung Neuhausen unterwegs. In der Dunkelheit geriet er in einer Kurve zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er seitlich in einen entgegenkommenden Fiat Panda eines 44-Jährigen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Fiat-Fahrer leicht verletzt. Er konnte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Der Fiat war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.