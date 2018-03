Anzeige

Leinfelden-Echterdingen Nur noch Schrottwert hat der Peugeot 307 eines 20-jährigen Mannes, der am Montagnachmittag auf der Landesstraße 1208 von Echterdingen nach Steinenbronn verunglückt ist. Gegen 16.15 Uhr geriet er nach Angaben der Polizei mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Wassergraben. Dabei überschlug sich der Peugeot und kam in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige hatte Glück im Unglück. Er zog sich lediglich leichte Blessuren zu. Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen anschließend aufladen und abtransportieren. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 5.000 Euro an. (pol)