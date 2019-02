Anzeige

Altbach (pol)Auf den Inhalt eines Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen ist. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Einbrecher gegen 3.30 Uhr Zutritt in das Innere der Gaststätte. Dort wuchtete er laut Angaben der Polizei einen Spielautomaten auf und plünderte ihn aus. Die Höhe des Diebesguts ist bislang nicht bekannt, jedoch hinterließ der Einbrecher einen geschätzten Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt.