Anzeige

Altbach (pol)Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen 30-jährigen festgenommen, der Samstagnachmittag in einem Altbacher Laden Zigaretten im Wert von 350 Euro gestohlen hatte. In einer extra preparierten Tasche wollte der Mann die Waren an der Kasse vorbeischmuggeln, Mitarbeiter hielten ihn jedoch fest und riefen die Polizei. Die untersuchte daraufhin die Wohnung des Mannes und fand dort weiteres Diebesgut. Der polizeilich bereits bekannte Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft.