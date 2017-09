Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr in einer Diskothek in der Esslinger Kollwitzstraße völlig ausgerastet. Nach Angaben der Polizei sollte er nach einer körperlichen Auseinandersetzung vom Sicherheitsdienst aus der Diskothek verwiesen werden. In seinem betrunkenen und aggressiven Zustand beleidigte er hierbei mehrere Gäste und versuchte, auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einzuschlagen. Laut Polizei verhielt er sich auch den alarmierten Polizeibeamten gegenüber äußerst aggressiv. So beleidigte und bespuckte er diese, weshalb er schließlich in Gewahrsam und zum naheliegenden Polizeirevier verbracht wurde.