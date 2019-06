Aichtal (pol)Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen jungen Mann aus Aichtal. Am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr alarmierte der Bademeister des Garten-Hallenbads Neuenhaus die Polizei und teilte mit, dass er einen 21-Jährigen festhalte, der sich im Badebecken komplett entkleidet und zu onanieren begonnen habe, was von mindestens zwei Kinder beobachtet wurde. Der vom Bademeister an den Umkleidekabinen festgehaltene Täter wurde laut der Polizei vorläufig festgenommen. Zeugen des Vorfalls beziehungsweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen.