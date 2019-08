Aichtal (pol)Am Sonntag ist in der Zeit von 0.30 Uhr bis 9.25 Uhr in eine Gaststätte in der Alte Poststraße in Grötzingen eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter gelangte laut der Polizei über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten fand der Einbrecher etwas Bargeld und ein iPad. Über eine Fluchttür verließ der Unbekannte das Lokal.