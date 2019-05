Aichtal (pol) Am Mittwochmorgen kam ein betrunkener Autofahrer in der Waldenbucher Straße in Aichtal von der Straße ab und krachte in einen Ampelmast.

Wie die Polizei berichtet, war der 42-Jährige gegen vier Uhr mit seinem Wagen auf der Waldenbucher Straße in Richtung Grötzingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung Kirchweg kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen den dortigen Ampelmast.

Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 0,7 Promille, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Wagen des Mannes musste abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf knapp 13.000 Euro geschätzt.