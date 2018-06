Eine Beule am Auto: Hier ist der Unfallverursacher geflüchtet, der Geschädigte begutachtet den Schaden. Archiv

Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Schaden von insgesamt rund 8.000 Euro ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 11.15 Uhr in der Nikolaus-Otto-Straße entstanden. Ein 45-jähriger VW-Fahrer hatte dabei laut Polizeiangaben aus noch ungeklärten Gründen einen am Straßenrand geparkten Skoda angefahren. Der Unfallfahrer blieb unverletzt.