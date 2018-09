Anzeige

Weilheim (pol)Ein 71-Jähriger hat am Samstagabend, gegen 20 Uhr, in einem Linienbus gepöbelt und andere Fahrgäste beleidigt. Laut Polizeibericht, soll der Mann stark betrunken gewesen sein.

Zunächst soller zwei bislang unbekannte Frauen auf übelste Art und Weise angesprochen und beledigit haben bis eine 55-Jährige den beiden zu Hilfe kam. Sie soll den älteren Herren gebeten haben, die Beleidigungen zu unterlassen. Daraufhin begann der Mann auch die 55-Jährige und weitere Fahrgäste zu beledigen und bedrohen. Die alarmierte Polizei konnte den unangenehmen Fahrgast schließlich an der Bushaltestelle in der Neuen Weilheimer Straße in Empfang nehmen.

Doch auch gegenüber den Beamten soll er sich, laut Polizeibericht, uneinsichtig und aggressiv verhalten haben, sodass ihm für den Transport zum Polizeirevier Handschellen angelegt wurden. Dort beruhigte sich der 71-Jährige allmählich wieder und konnte nach Feststellung seiner Identität wieder entlassen werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eigeleitet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07051/5010 zu melden.