Nürtingen-Reudern (pol) - Im Fall des Doppelmordes in Nürtingen am Samstagabend ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 52-Jährigen. Dem Deutsch-Kosovaren wird zur Last gelegt, am Samstagabend, gegen kurz nach 22.30 Uhr, seine Ehefrau und den Lebensgefährten seiner Tochter erschossen zu haben. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden und wird im Laufe des Sonntags dem Haftrichter vorgeführt.

Am Samstagabend kam es wie die Polizei berichtet in der Wohnung der gemeinsamen Tochter zu einem Streit zwischen den Familienangehörigen. Nachdem der Beschuldigte die Wohnung verlassen hatte, kehrte er gegen kurz nach 22.30 Uhr zurück und betrat das Gartengrundstück des Wohngebäudes. Dort traf er auf den Lebensgefährten der Tochter, der versuchte, ihn vom Betreten des Gebäudes abzuhalten. Daraufhin zog der 52-jährige Vater eine Schusswaffe und gab mehrere Schüsse auf den 40-jährigen Lebensgefährten seiner Tochter und seine eigene 45-jährige Ehefrau ab, die hinzugekommen war. Beide Personen wurden tödlich getroffen und starben noch am Tatort. Der Deutsch-Kosovare konnte noch am Tatort widerstandslos von der Polizeifestgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Esslingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Das Motiv der Tat dürfte in andauernden familiären Problemen zu finden sein.