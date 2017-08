Kirchheim (pol) - Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinwirkung war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend in der Marie-Curie-Straße ereignet hat, berichtet die Polizei heute.

Der 25-jährige Fahrer eines PKW wollte gegen 23.15 Uhr von der Marie-Curie-Straße nach links in die Lise-Meitner-Straße abbiegen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam sein Auto ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen großen Stein, so dass sich das Fahrzeug überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Hierbei erlitt der 24-jährige Beifahrer leichte Verletzungen, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Da beim Fahrer Alkohol festgestellt wurde, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der 25-Jährige nicht.

Neben der Polizei befanden sich zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallörtlichkeit. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.