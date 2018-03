Anzeige

Filderstadt (pol) - Weil die Ladung eines LKWs nicht richtig gesichert war und verrutscht ist, kam es am Dienstag zu Behinderungen auf der Nordwestumfahrung am Flughafen bei Bernhausen. Das Umladen der Fracht durch Gabelstapler dauerte insgesamt drei Stunden.

Den Hergang berichtet die Polizei wie folgt: Um die Mittagszeit fuhr ein 47-Jähriger mit einem Sattelzug, beladen mit 21 Rollen Haftmaterial mit einem Gewicht von 19 Tonnen, von einer Firma in Bonlanden in Richtung Flughafen los. Die gesamte Ladung befand sich ohne jegliche Sicherung auf dem Auflieger. Kurz vor dem Ziel, dem Frachthof am Stuttgarter Flughafen, geriet die gesamte Ladung ins Rutschen. Hierbei verschob sich der komplette Aufbau nach rechts und der Auflieger drohte umzukippen. Glücklicherweise hielt die Plane dem Druck stand. Der Fahrer bemerkte gegen 13.20 Uhr das Unglück und konnte auf der Abbiegespur von der Nord-West-Umfahrung Bernhausen zum Frachthof anhalten. Anschließend verständigte er seinen Arbeitgeber.

Dieser organisierte drei Gabelstapler, eine Ameise, einen Abschleppwagen sowie einen weiteren Lkw zum Umladen. Nur mit großer Mühe und der Absicherung des Aufliegers durch zwei Gabelstapler gelang es, die Ladung umzuladen. Während des dreistündigen Umladens musste der Verkehr durch zwei Polizeistreifen am Unglücksort geregelt werden. Gegen den Fahrer und den verantwortlichen Verlader wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.