Kirchheim (pol) Die Polizei aus Kirchheim ermittelt wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen einen 19 Jahre alten Mann. Er soll am Samstag gegen 1.30 Uhr auf dem Marktplatz in Kirchheim gewesen sein und wohl grundlos zwei Passanten bespuckt und geschlagen haben bis ein Zeuge die Polizei hinzurief.

Als die Beamten am Marktplatz eintrafen verhielt sich der 19-Jährige laut Polizeibericht aggressiv. Er wehrte sich so stark gegen die polizeilichen Maßnahmen, dass ihn die Streife letztlich fixieren und mit aufs Revier nehmen musste. Dort musste er bleiben, bis er sich beruhigt hatte. Im Anschluss wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an.