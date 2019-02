KöngenWendersonn ist urschwäbisch. Wendersonn ist kultig. Vor allem aber ist Wendersonn hochmusikalisch und sozialkritisch. So leuchtend wie die Wintersonne, die der Kultband aus dem Schwäbischen Wald ihren Namen gab, ist ihr Sound, so vielschichtig wie der bodenständige Menschenschlag ihrer Heimat auf der Ostalb sind die Themen der Songs. Diese Explosion schwäbischen Heimatgefühls in Tönen hat im Rahmen der Köngener Kulturtage für Begeisterung gesorgt.

Es brauchte nicht lange bis die Eintrachthalle kochte, bis Band und Publikum zur Einheit verwuchsen. Motor des Ganzen war Markus Stricker. Er sang, bediente gekonnt Gitarre und Keyboard, moderierte