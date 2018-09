EsslingenWas ist das? Immer mehr Menschen verwandeln sich in wutschnaubende Panzertiere, bilden Horden, die besinnungs- und rücksichtslos alles niedertrampeln, was sich ihnen entgegenstellt. Na klar: eine Parabel auf den Konformismus, den menschliche Herdentrieb, seine gesellschaftlichen und politischen Verheerungen. So wurde Eugène Ionescos 1959 uraufgeführtes Theaterstück „Die Nashörner“ denn auch verstanden: universell anwendbar auf die epochalen Katastrophen vom Nationalsozialismus bis zum Stalinismus wie auf alle kleineren Wallungen kollektiver und uniformer Erregung seit der Entstehung der modernen Massengesellschaft. Und heute? Von schreiender