StuttgartAn Löchern ist Stuttgart reich. Auch in der Kunst hat man damit zu schaffen: Budgetlöcher, Sprachlöcher in Form von Texthängern, Löcher in den Zuschauerreihen, Löcher, durch die es in sanierungsbedürftige Opernhäuser regnet. Nun gibt es noch ein Loch – direkt neben dem Staatstheater.

Der 1966 in Esslingen geborene, international bekannte Künstler Tobias Rehberger schafft es, dieses Loch in die Luft zu bauen. Und das Loch kann von den Menschen begangen werden. Der Intendant des Staatsschauspiels, Burkhard C. Kosminski sagt, er freue sich ganz besonders über diese Arbeit: „Weil sie unseren Begriff von Kunst und Theater erweitert. Die