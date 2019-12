StuttgartAndrè Schuen ist ein charismatischer Kerl: groß gewachsen, sportlich, die braunen, prächtigen Locken zum Zopf gebändigt. Aber trotz vitaler Kraftausstrahlung ist der Südtiroler Bariton doch ein sensibler und subtil gestaltender Künstler – mit einer warmen, weichen Dunkelheit in der Stimme, die er in Sehnsucht und Trauer verwandeln kann. So trafen Beethovens Lieder „An die ferne Geliebte“, die Schuen gemeinsam mit den Stuttgarter Philharmonikern in einer selten gespielten Orchesterfassung von Felix Weingartner sang, direkt ins Herz: eine Berg-und-Tal-Fahrt durch nahtlos ineinander übergehende Gefühlszustände, die auch energieloses Verdämmern und