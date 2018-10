EsslingenPorträt – Spiegel der Seele, Spiegel der Zeit“: Dieses Thema hat die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen dem ersten „Südwestdeutschen Kunstpreis“ gegeben. Fast 360 Teilnehmer reichten Arbeiten ein. 53 ausgewählte Zeichnungen, Fotografien, Aquarelle, Ölbilder und Arbeiten in den unterschiedlichsten Techniken werden jetzt im Gebäude der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße gezeigt. Ausgelobt wird der Preis in Zukunft alle zwei Jahre, dotiert ist er mit 10 000 Euro für den Hauptpreis. Ihn erhielt in diesem Jahr die 1988 in Nürtingen geborene Ann-Kathrin Müller für ihre Foto-Arbeit „Tamerlan (3)“.

Der Förderpreis mit 2500 Euro