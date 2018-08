StuttgartKaum werden die Schulferien herum sein, steht wieder das erste Großkonzert an: Am 11. September kommt Rea Garvey in die Porsche-Arena. Ebendort gastiert dann am 10. Oktober Jason Derulo. Die Saison in der Schleyerhalle beginnt am 12. Oktober: Andreas Gabalier läuft sich dort schon mal warm für seinen Auftritt im Stadion im kommenden Sommer. Wiederum in der Porsche-Arena sind dann am 23. Oktober Laura Pausini und am 9. November Gentleman, einen Tag später Koray Avci, am 23. November Yung Hurn und am 8. Dezember Cypress Hill zu hören. Nebenan in der Schleyerhalle geht es bis zum Jahresende noch mit Cro (23. November), Nightwish (24. November), Pur