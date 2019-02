StuttgartAustralien hat musikalisch mehr zu bieten als AC/DC und Hardrock-Bands, die deren Tradition fortführen. Parkway Drive beispielsweise, 2003 gegründet und downunder mittlerweile ebenfalls eine Institution. Wie AC/DC an der Rockfront ist das Quintett ein frontkämpfendes Schild im Metal- und Hardcore-Genre. Manche halten sie für die beste moderne Metal-Band. Nach ihrem fulminanten Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle muss man konstatieren: eine der besten in jedem Falle. Parkway Drive ist eine Band, die ihre Wurzeln und ihre Leidenschaft für schwere Rockmusik mit schrillen Gitarren, hämmernden Drums und großartigen Vocals nicht verleugnet,