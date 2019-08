Kreis EsslingenAls junge Frau war Greta Domnick ihrer Zeit in den 20er-Jahren voraus. Mit kurzen Haaren und Moped stach sie als Schülerin schon rein äußerlich aus der Masse hervor. Später machte sie ihren Facharzt in der Neurologie. Damals war sie da nahezu alleine unter Männern. Denn Frauen waren solche Karrieren versperrt. Während der Ausbildung lernte sie ihren späteren Mann Ottomar kennen. Auf der Oberensinger Höhe hat das Paar nicht nur eine bedeutende Sammlung abstrakter Kunst aufgebaut. Künstler und Intellektuelle feierten in dem Gebäude, das nach den Plänen des Stuttgarter Stararchitekten Paul Stohrer im Jahr 1967 gebaut