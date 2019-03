StuttgartHeilix Blechle“ sagt der verblüffte Lampengeist und zieht einen Mercedesstern aus der Tasche seiner todschicken Pluderhose. Mit ein paar schwäbischen Anspielungen wurde „Aladdin“ liebevoll an seine neue Heimat Stuttgart angepasst, aber sie gehen fast unter in der quietschbunten, überwältigenden Bühnenmagie im Stil von „1001 Nacht“. Das turbulente neue Musical im Möhringer SI-Centrum verpackt die altbekannte Geschichte von Aladdin und seinen drei Wünschen in altmodische Broadway-Nostalgie vom Feinsten, mischt reichlich Parodie und flapsige Dialoge hinein, zeigt große Tanz- und Steppnummern, Zaubertricks, Feuerwerk, tolle Kostüme und Bühnenbilder: