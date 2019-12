StuttgartDa eilt der Opera buffa „Le nozze di Figaro“ („Die Hochzeit des Figaro“) von Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo da Ponte der Ruf der Revolution voraus (und dem zugrunde liegenden Theaterstück von Beaumarchais sowieso). Weil ein geiler Bock von Graf, der auf seine angetraute Gemahlin keinen Bock mehr hat, der hübschen Susanna deflorierend unter den Rock will. Weshalb er deren Hochzeit mit seinem Diener Figaro nach Kräften hintertreibt. Soll heißen: Das vermeintlich Private war im späten 18. Jahrhundert so politisch wie im MeToo-Zeitalter. Verfügung über den eigenen Körper, freie Partnerwahl, aber exklusive Sexualität in der Ehe mit dem einen,