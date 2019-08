SalzburgMenschen, die ihre Zeit mit drögen Parties und mit leerem Geplänkel totschlagen, sind die „Sommergäste“ in Evgeny Titovs Inszenierung von Maxim Gorkis Drama aus dem Jahr 1904. Die politische Tiefenschärfe, die aus den Beziehungskisten der geistigen Elite herauszulesen ist, verwischt der Regisseur im und dumpfem Techno-Gedröhn. Auch das Experiment, Gorkis starke Frauenfiguren stärker in den Blick zu nehmen, ist in der Produktion für die Salzburger Festspiele nur bedingt geglückt. Denn den Bildungsbürgern, die Titov auf die Bühne der ehemaligen Salzsudhalle in Hallein bringt, fehlt der Mut zur Verzweiflung.

Nur fünf Wochen Probenzeit hatte