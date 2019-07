StuttgartWehmut schwingt mit. Mark Knopfler will kürzer treten. Nach dieser Tour möchte der im August 70-Jährige nicht mehr touren. Er brauche mehr Zeit zum Songschreiben und zum Üben, sagt er. Es könnte also sehr gut sein, dass sein Gastspiel in der Schleyerhalle sein letztes Konzert in Stuttgart gewesen ist. Doch statt leise aufzutreten, haut Knopfler noch einmal ganz groß auf den Putz. Nicht mit Pauken, aber mit Trompeten und weiteren unzähligen Instrumenten wie Bouzouki, Akkordeon, Uillean Pipes, irischem Dudelsack und vielem mehr. 48 Instrumente insgesamt. Seine Band hat er noch einmal vergrößert. Zehn Mann orchestriert Knopfler, und trotz dieser