EsslingenDa steht er nun in unparadiesischer Nacktheit: nicht der erste, sondern der letzte Mensch. Nicht A wie Adam, sondern B wie Behringer. Reduziert auf seine bloße Existenz, ausgestellt in einer körpergroßen Museumsvitrine. Letztere steht nicht in Eugène Ionescos Drama „Die Nashörner“. Dort wuchtet der letzte Mensch mit seinen letzten Worten ein tapferes Versprechen in die Zukunft: „Ich kapituliere nicht!“ – was auch immer daraus folgt. In Markus Bartls Inszenierung an der Esslinger Landesbühne erübrigt sich das Versprechen. Behringer hat schon verloren, bevor er überhaupt kapitulieren könnte. Nur noch ein Exponat ist er, eine präparierte Erinnerung