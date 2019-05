NeuhausenLampenfieber ist für die Viertklässlerin Lotta Rubin ein Fremdwort. Im Musical „Anastasia“, das im Stage Palladium Theater in Stuttgart gespielt wird, ist sie unter anderem als kleine Zarentochter zu sehen. Gleich zu Beginn singt sie mit Musical- und Fernsehstar Daniela Ziegler, die die Großmutter verkörpert, im Duett. Mit ihrer kräftigen Stimme hält die begabte kleine Sängerin wunderbar mit. Im Verlauf der Handlung schlüpft die Schülerin der Mozartschule Neuhausen auch in die Rolle von Jungs. Mit Schiebermütze und Hosen stolpert sie an der Hand der Mutter auf dem Boulevard. „Das muss man üben, so einfach ist das gar nicht“, findet